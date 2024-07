Você sabia que dá para fazer perfume com grão de café?

O café pode ser explorado de várias maneiras interessantes durante a sua produção, resultando em diferentes produtos -quando bem trabalhados, é claro- além de uma bebida tradicional. Por exemplo, é possível fazer perfume com grão de café, já que a flor do cafeeiro possui substâncias que exalam um aroma exuberante e chamativo.

Imagine como é quando a flor está formada? Um cheiro único e característico. Embora elas exalem naturalmente logo no início, o aroma se intensifica e ganha diferentes notas no processo de torra, como explica o especialista em café e colunista de Paladar Ensei Neto em seu artigo.

Durante as torras, ocorrem reações químicas que exalam diferentes aromas no início da etapa, com notas sutis e elegantes, e no final, quando o grão pode seguir para outra fase, aparecendo aromas de especiarias.

Foi a partir desta descoberta dos aromas do café que a indústria de cosméticos entrou em cena com algumas empresas específicas. Um dos exemplos mencionados no artigo é a linha Coffe, da O Boticário, composta por notas de café.

Melhor café gourmet

PUBLICIDADE

Embora o café seja utilizado para criar vários produtos, nada como seus grãos usados na bebida, que surgem em diferentes categorias, como o café gourmet. Você pode descobrir qual é o melhor café gourmet do mercado após especialistas testarem marcas populares levando em consideração quesitos como aroma, sabor, corpo, equilíbrio e persistência. Confira a classificação completa aqui.

TESTE DE CAFÉS COADOS. Foto Tiago Queiroz/Estadão Foto: Tiago Queiroz

Receitas com café

Pudim de café

O café também pode complementar uma receita. A base deste pudim possui elementos como açúcar, café coado e leite, e o caramelo, que deve despejada por cima do doce para formar este pudim de café, ensinado pela chef Heloisa Bacellar. Veja a receita completa aqui.

PUBLICIDADE

Pudim de café Foto: Ana Bacellar

Manteiga de café

Além de perfume com grão de café, bebida e pudim, o ingrediente também pode ser usado em uma manteiga. Esta receita é simples de ser feita em casa e pode ficar na geladeira por cerca de seis horas para ganhar a consistência adequada. Veja a receita completa aqui.