Café moído: qual foi a melhor marca de todas, eleita por Paladar?

Com o intuito de auxiliar consumidores a adquirir produtos cuja qualidade de fato vale o preço proposto, de tempos em tempos o Paladar realiza testes contando com a ajuda de especialistas em determinadas áreas, que avaliam os produtos através de uma degustação criteriosa.

Entre as edições, uma se dispôs a testar um dos ingredientes mais consumidos do país: o café, que é parte essencial do dia a dia dos brasileiros. A versão escolhida foi o moído e torrado tradicional - isto é, ficaram de fora os de linha extraforte, exportação, intenso, entre outros -, e foram selecionadas 11 marcas populares do mercado.

Juntos, os cinco jurados provaram as amostras identificadas apenas por números, preparadas com 600ml de água cada e coadas em filtro de papel Melitta. A análise teve como critérios três pontos: sabor, corpo e aroma, e, ao fim, resultou em um ranking.

A primeira marca a ocupar a lista foi a Três Corações. Seu café realmente cumpre o que diz na embalagem acerca do “sabor que apaixona”, pois mesmo com um amargor presente, foi capaz de revelar notas de avelã, caramelo queimado e nozes; tem um corpo médio e equilibra bem os níveis de acidez e doçura.

Você pode obter mais detalhes do teste e conferir o ranking completo na matéria ‘Qual o melhor café moído e torrado do supermercado? Paladar testou 11 marcas’, por Danielle Nagase, disponível aqui.