Marcão Haddad, sócio da Café Store, diz que o grande segredo para descobrir se um café é bom é experimentando. Ele recomenda que o consumidor teste cafés diferentes para conseguir distinguir a qualidade dos produtos entre si.

Essa experimentação vai proporcionar a ele um entendimento sobre aspectos como doçura, acidez, corpo, notas frutadas e florais no sabor e no aroma, entre muitos outros que devem ser avaliados ao se analisar a qualidade do café.

Pensar na água e nos métodos utilizados, como coado, espresso, prensa francesa, italiana etc., também fazem toda a diferença para um café ser realmente bom.

Quer saber quais critérios fazem um café ser bom e aproveitar a Black Friday sem cair em armadilhas? Confira aqui.