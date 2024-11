Por que o café é saudável? Veja as marcas que os especialistas bebem

Que café é bom, todo mundo sabe. Com um sabor e uma intensidade que varia de acordo com a versão, a bebida se tornou um acompanhamento tradicional no dia a dia dos brasileiros.

Seja no expresso ou no simples, a bebida também se destaca pela sua série de benefícios para o nosso organismo. Com propriedades interessantes e diversas, o café é uma ótima opção para colocar no menu.

Benefícios do café

O consumo do café foi associado à redução de risco em todos os tipos de doença, como diabetes tipo 2, mal de Parkinson, depressão, suicídio, cirrose, câncer de fígado. Outros estudos também apontaram que o consumo de quatro a cinco xícaras - cada uma de 240 ml - por dia se associaram a taxas de mortalidade reduzidas.

Uma pesquisa também revelou a redução de 50% no risco de suicídio entre homens e mulheres que faziam o consumo moderado do café. No caso, supõe-se que isso aconteceu por conta do aumento da produção de substâncias químicas cerebrais com efeitos antidepressivos.

Anteriormente, estudos apontavam que o consumo poderia ser perigoso para a saúde e até ser cancerígeno. Entretanto, ao longo dos anos, muitos foram desacreditados e outros apontaram que, na verdade, o perigo de câncer vinha do ato de fumar.

Segundo a matéria de Jane E. Brody para o Estadão, na editoria Life/Style, Walter C. Willett, professor de nutrição e epidemiologia da T.H. Chan School of Public Health de Harvard aponta a segurança da bebida. “No geral, apesar de várias preocupações que surgiram ao longo dos anos, o café é extremamente seguro e tem uma série de benefícios importantes”.

Black Tucano Honey

Com um sabor que harmoniza mel, chocolate e açúcar mascavo, esse café tem um valor acessível e é fácil de beber. Por conta de suas propriedades, ele se ganhou um lugar no pódio de Letícia Souza, barista, especialista em História e Cultura da Alimentação e social media da Espresso &CO. Veja mais sobre esse café.

Café Orfeu

Um dos queridinhos de Ensei Neto, consultor em Gestão Sensorial de Bebidas & Alimentos e blogueiro de Paladar, esse café tem um aroma com notas de frutas e um sabor que também lembra mel e um cítrico harmônico. Confira mais sobre esse café.

Especialistas indicam

