Você sabe a origem do café do McDonalds? Veja vídeo

A maioria dos brasileiros já pode ter experimentado ou tomado café rotineiramente. A bebida, que já se tornou tradição principalmente nos cafés da manhã, tem sua participação especial no ânimo das pessoas.

No outro extremo, está o McDonalds. Quem nunca ouviu falar do McLanche Feliz ou de outros lanches famosos de uma das marcas mais conhecidas de Fast Food? Esses dois mundos podem parecer distantes à primeira vista, mas, quando você lembra que o McDonalds gosta de inovar e explorar novo produtos, você encontra a ponte entre eles: o McCafé.

McCafé

A cafeteria da empresa traz consigo, além de diversos produtos, uma linguagem receptiva desde sua origem. Ela busca se conectar com o seu público em segmentos variados, como campanhas históricas e pratos que atendem o mundo dos paladares.

Agora, como uma maneira de conscientizar seu consumidor do que ele ingere, o McCafé lançou uma série de conteúdos que mostram a origem de seus insumos e produtos, com o intuito de revelar seus protocolos de Boas Práticas de Produção, desde o campo até a cafeteria.

Café expresso ou coado?

Com tantas variações de café, a gente pode se perder na hora de escolher, ainda mais com a correria do dia a dia. Portanto, para contornar isso, que tal descobrir se vale mais a pena tomar café espresso ou coado? Clique no guia do café espresso e descubra a diferença entre os dois.

Receitas com café

Manteiga de café

Os sabores desta manteiga de café ficam ainda mais complexos após aproximadamente uma semana na geladeira. No entanto, você pode deixar gelando, no mínimo, por 6 horas. Veja a receita completa aqui.

Manteiga de café da Helô Bacellar. Foto: Ana Bacellar/Divulgação

Pudim de café

Saiba como preparar a base do pudim, adicionando elementos como açúcar, café coado e leite, além do caramelo, que deve despejado por cima da sobremesa. Veja a receita completa aqui.