Caipirinha conquista pódio entre os melhores drinques do mundo, segundo TasteAtlas

A caipirinha é uma das bebidas alcoólicas mais famosas no Brasil e seu sabor impressiona não apenas os brasileiros, mas pessoas do mundo inteiro.

A aprovação da bebida é tanta que ela ocupa o 3º lugar entre os coqueteis melhores avaliados do mundo, ao lado de mais de 500 drinques ranqueados pelo TasteAtlas.

A plataforma descreve a bebida como um coquetel feito com cachaça, açúcar e limão. Com poucos ingredientes, o drink é muito simples de fazer, basta misturar o suco, as rodelas de limão, a cachaça e o açúcar.

Lembre de colocar gelo, pois ele faz toda a diferença nos drinques. Veja a receita completa da caipirinha de Paladar aqui.

Saiba como funciona o TasteAtlas

PUBLICIDADE

O TasteAtlas é um guia online interativo dedicado à comida tradicional, bebidas locais e restaurantes autênticos ao redor do mundo. A avaliação no TasteAtlas é feita com base em opiniões e avaliações de usuários, críticos e especialistas em gastronomia, focando na autenticidade, qualidade dos ingredientes e experiência culinária geral para determinar as melhores recomendações gastronômicas globais.