Descubra por que o Dia Nacional da Cachaça é celebrado no dia 13 de setembro

Parte fundamental da caipirinha, um típico drinque brasileiro, a cachaça é um produto nacional que protagonizou o cenário econômico entre os ciclos da Cana e do Ouro. A bebida que já era utilizada como moeda no comércio escravagista passou a ganhar notoriedade no comércio, desbancando vinhos e aguardentes de origem portuguesa.

O fenômeno fez a Coroa de Portugal taxar excessivamente a venda da cachaça na colônia, chegando até mesmo a vetar sua produção em determinado período afim de garantir lucro com a exportação das outras bebidas alcóolicas. A proibição da aguardente nacional foi oficializada no dia 13 de setembro de 1649, e culminou no primeiro movimento do país contra a regência portuguesa: a Revolta da Cachaça, abrindo caminho para outros intensos episódios que contribuíram para a independência do Brasil.

O cachacier Mauricio Maia relata mais detalhes sobre os elementos históricos que envolvem a bebida e qual a sua relevância no cenário atual. Confira sua matéria na íntegra acessando aqui.

Receitas testadas e aprovadas

Para celebrar este dia, o Paladar sugere alguns drinques que levam cachaça para fazer em casa. Confira 7 opções aqui.