3 cortes de carne que surpreendem no churrasco do Natal sem estourar o orçamento

Dezembro chegou, e, com ele, as festas de fim de ano, que reúnem amigos, família e, geralmente, uma mesa generosa. Entre as opções do que servir, sempre surge o churrasco, pois é um evento tipicamente brasileiro.

Os cortes de carne entram como os principais elementos de um churrasco, e aqui vamos te apresentar três exemplos que surpreendem e não estouram o orçamento.

Afinal, é comum associar a picanha ao churrasco, mas dá para incluir outros tipos de carne que não deixam nada a desejar em sabor e ainda colaboram para criar um churrasco econômico. Veja quais:

Maminha

Essa carne é um bom exemplo do que apostar em um churrasco. Ela apresenta versatilidade no preparo (grelhada, assada ou defumada), maciez e sabor, além de um preço mais acessível ao consumidor, formando um conjunto perfeito para o evento.

Receitas com maminha

Sobrou maminha depois do churrasco? Aproveite a carne para preparar outras receitas ou comece a incluir esse corte no dia a dia. Teste maminha na AirFryer ou a maminha ao molho de cerveja preta.

Acém

Localizada na parte dianteira do boi, esse corte é macio e versátil, inclusive em suas combinações. O grande segredo para ter essas características é um tratamento de qualidade, contando com bons temperos e modo de preparo.

Fraldinha

A fraldinha, especialmente a Fraldinha RED (que vem sem a cabeça de gordura), se destaca pela agilidade no preparo e sabor quando não tão mal passada, o que a torna querida para o churrasco.

Receitas com fraldinha

Além de incluir essa peça de carne no churrasco, você também pode apostar em fazê-la na AirFryer, acompanhada de salada e molho tahine ou até marinada. Veja receitas com fraldinha neste link.

Maminha ou fraldinha?

Essa é uma dúvida que pode surgir entre os consumidores, mas não existe uma resposta certa. As duas tornam o churrasco mais econômico e oferecem sabor e maciez, o que significa que, para escolher apenas uma, você deve considerar sua preferência. Confira mais detalhes nesta matéria de Luigi Di Fiore.

Manual do churrasco

Falando em churrasco, o que também ajuda a não estourar o orçamento é o planejamento. Confira o manual completo para descobrir mais cortes de carne, acompanhamentos, temperos, técnicas bebidas e outros detalhes, tornando o evento perfeito.