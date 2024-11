Como amaciar a carne para churrasco? Descubra a bebida que pode torná-la mais suculenta e saborosa

A carne é o principal item do churrasco e nada melhor do que suculência, maciez e sabor para agradar os amigos e familiares. No entanto, não é tão simples conseguir essas três coisas e há um segredo que envolve o resultado para o churrasco perfeito: a prática de amaciar a carne.

Como amaciar a carne?

Para amaciar a carne, você pode utilizar marinadas que ajudam a deixá-la mais suculenta e saborosa. A marinada pode transformar o sabor e a textura da carne, e você pode combinar diferentes temperos para obter resultados incríveis. Além disso, o sal grosso é uma ótima opção de tempero para carnes, pois evita o ressecamento da peça, preservando a suculência e a maciez da peça.

O que usar para amaciar?

Cachaça Foto: Leonidas - stock.adobe.com/Adobe stock

PUBLICIDADE

Sempre é bom dar uma amaciada na carne para que ela alcance o ponto ideal na churrasqueira. São muitas as formas de fazer isso e uma das principais é com cachaça! É isso mesmo, a bebida tradicional brasileira também é um dos elementos primordiais no churrasco e não é apenas para tomar com tira gosto.

Além de servir como bebida, a cachaça pode ser usada na cozinha no preparo de receitas, podendo compor assados, petiscos e, claro, churrasco. Ela cria e realça sabores e aromas, amacia carnes e também funciona como um contraponto para o sabor da gordura. Pode ser usada para marinar, grelhar, assar, flambar e cozinhar no vapor. Confira mais formas de utilizar a bebida na cozinha no Caderno de Receitas “Leve a cachaça para a cozinha: ela é um ingrediente versátil e saboroso”.

Menos é mais

Se for usar a cachaça, a dica de ouro é “menos é mais”. Em quantidades exageradas, ela pode tomar conta da carne e ofuscar o sabor principal - especialmente as envelhecidas em madeira, que possuem sabor e aroma mais intensos. Isso não significa que as cachaças amareladas não podem ir para a cozinha, apenas exigem mais atenção.

Na dúvida, aposte nas branquinhas, que são um curinga para qualquer preparo na cozinha, inclusive para amaciar a carne. Um truque para não errar na escolha, é levar para a panela ou para a churrasqueira o que você também gostaria de beber.