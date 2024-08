Conheça a carne mais saborosa que a picanha que é ideal para seu churrasco e receitas

A picanha é a estrela do churrasco e sua popularidade é tão grande que muitas pessoas acabam esquecendo que existem outros cortes de carne que também combinam muito com a grelha e que são ideais para seu churrasco e receitas.

No entanto, algumas carnes estão começando a ganhar mais atenção. Agora, além da famosa picanha, cortes da parte dianteira do boi estão tendo mais destaque. Antes considerados como plebeus das grelhas, passam por uma ascensão social há alguns anos.

Essa classe das carnes é composta basicamente de três partes: paleta, acém e peito. Dessas partes é possível tirar uma série de cortes, entre eles o raquete, também chamado de shoulder. Para saber mais sobre cada tipo de corte, leia a matéria completa.

Raquete (Shoulder)

Não faltam nomes para este corte - raquete, sete da paleta, segundo coió, ganhadora, língua shoulder, tre tantos outros. Mas tanto faz como você vai chamá-lo, esse pedaço de carne que fica na parte interna superior da paleta, é o supertrunfo do dianteiro.

PUBLICIDADE

Pode ser preparado sob todas as formas de cocção e fica deliciosos em todas as receitas. Reza a tradição na Itália que a melhor forma de aproveitá-lo é cozinhá-lo com um belo vinho. Mas também fica incrível apenas grelhado.

Ascensão dos cortes

Mas o que mudou para que o dianteiro, que antes era visto como carne de segunda, virar uma alternativa? Acém e paleta não são novidade, o que ocorre é que as melhorias genéticas e, principalmente, o manejo cuidadoso do gado, estão resultando na criação de animais de altíssimo nível, que permitem o aproveitamento de partes que antes não tinham qualidade.

Receita de brasato com corte raquete

Assim como visto anteriormente, esse corte de carne é ideal para churrasco e receitas como brasato, em que a carne é cozida no vinho. O prato italiano pode ser feito com outros tipos de carne, mas com a raquete se torna ainda mais saboroso e suculento. Veja a receita completa.