Como preparar costela no bafo: guia completo para um churrasco perfeito

A costela no bafo é uma das estrelas dos churrascos brasileiros, conhecida por sua suculência e sabor. Esse corte, que começa no meio do peito do boi, é caracterizado pelo osso, gordura e tecido adiposo, elementos que garantem sua maciez. Embora comum em restaurantes, a costela no bafo também pode ser preparada em casa, exigindo paciência e algumas técnicas essenciais para um bom resultado.

Hora de escolher

Na hora de escolher uma boa costela, opte pela janela da costela, que nada mais é do que as oito últimas vértebras do boi, pois são mais gordas e, inclusive, as preferidas dos churrasqueiros.

Ou seja, a costela de gado magro não é uma boa opção, pelo baixo teor de gordura. A gordura é um dos aspectos que deixa a carne macia, e por isso é tão importante.

Por último, a peça precisa ser salgada com sal grosso. No entanto, é importante bater na peça com uma faca para retirar o excesso, porque é necessário uma boa quantidade, mas sem exagerar.

Hora de assar

Uma outra dica fundamental é a costela ficar pelo menos seis horas no fogo para ganhar maciez. Essa técnica é realizada com a costela no espeto, colocada com o osso para baixo a pelo menos um metro das brasas durante as três primeiras horas, depois virando.

Outra técnica tradicional gaúcha é abrir uma vala no chão com as brasas e deixar os espetos por cima, seguindo o método das brasas. Já a costela no bafo é assada por aproximadamente 30 horas em baixa temperatura, o que é chamado de ‘’bafo’'. Confira mais dicas e truques aqui.

Receitas com costela

Croquete de costela

Com as técnicas para preparar a costela no bafo ou pelo método tradicional, este aperitivo é feito com a costela desfiada e modelada na massa, para depois ser frito. Esse processo resulta em um croquete crocante por fora, macio e saboroso por dentro. Veja a receita completa aqui.

Costela com mandioca

Além da costela no bafo, aprenda os passos simples desta costela com mandioca. Utilize cebola, alho, pimenta, salsinha, mandioca, óleo e costela bovina entre os ingredientes. Veja a receita completa aqui.