Quando pensamos em churrasco, o corte mais lembrado sempre é a picanha, que realmente merece toda a popularidade que conquistou. Mas os açougues também estão repletos de cortes de carne diferentes que ficam incríveis na grelha.

Nomes como flat iron, denver steak e ancho têm chamado a atenção dos consumidores e ajudado a aumentar os conhecimentos e técnicas dos churrasqueiros. Para saber mais sobre os diferentes cortes, leia a matéria completa.

Confira abaixo cinco cortes que fazem sucesso nas grelhas em outros países e veja dicas de como preparar as carnes.

Flat Iron

Um corte longitudinal do shoulder (ou raquete). Ele é dividido em duas peças, compridas e finas. Tem sabor mais ferroso, além de ser uma peça fina e macia, similar à fraldinha, mas com menos gordura.

Na hora de preparar é preciso ser rápido. Por ser uma peça fina e com pouca gordura, é preciso só selar bem os dois lados. Fique atento para que a carne não passe do ponto.

Shot Rib

Esse corte amplo que pega acém e osso de costela, lembra o prime rib (que fica no traseiro). Quando cortado na longitudinal, o short rib dá origem ao assado de tira.

Na hora de levar a carne à grelha lembre que a peça é como o acém, rica em colágeno, então seu tempo de fogo deve derreter o colágeno. Primeiro sele a peça bem perto do fogo alto, em seguida asse-a, mais longe do calor, por uns 8 minutos de cada lado.

Denver Steak

É o miolo do acém sem o osso, extraído do short rib. Uma carne muito rica em gordura marmorizada (entremeada à carne) e bastante suculenta.

Para prepará-la você pode limpá-la antes de levar à churrasqueira. Para atingir o ponto ideal, deve ficar na grelha apenas o suficiente para derreter a gordura e garantir o tom na superfície. Muito cuidado para que a carne não resseque.

Ancho & Ribeye

É a primeira parte do contrafilé, quando acaba o acém (no dianteiro) e começa o traseiro. É ancho para os argentinos, ribeye para os americanos e entrecôte para os franceses. Uma peça bastante marmorizada, suculenta, com texturas diferentes e uma camada de gordura entremeada que garante umidade, maciez e sabor. Na grelha o preparo é fácil. Pede pouco tempo em calor alto, poucos minutos de cada lado.

Chorizo & New York Strip

Chorizo é o nome argentino, enquanto new york strip - também chamado de strip loin ou strip steak - é como chamam os americanos. É a porção de contrafilé (sem osso) que vem depois do ancho, marcada por uma capa de gordura, além de ter também gordura entremeada. Em geral, é cortado em bifes altos.

É um dos cortes de carne que mais combina com a grelha por ser alto e ter muita gordura. O ideal é temperá-lo apenas com sal e depois deixar a gordura lateral escorrer por toda a peça, virando a carne.