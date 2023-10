Casa Valduga lança vinho de 2020 em homenagem a Villa-Lobos; conheça

Assim como a música nacional conquistou o mundo graças aos talentos inquestionáveis, a Casa Valduga – ao longo de quase 150 anos – tem ultrapassado fronteiras comprovando o reconhecimento do vinho elaborado no Vale dos Vinhedos.

Reunir estas duas grandes representatividades do País é a premissa do rótulo icônico Casa Valduga Gran Villa-Lobos, que acaba de ser lançado pela marca com a histórica Safra 2020 e o qual presta homenagem ao maior compositor das Américas, Heitor Villa-Lobos.

O Casa Valduga Gran Villa-Lobos apresenta uma tonalidade vermelho-rubi límpida e brilhante, com um teor alcoólico de 14,5%. Ao ser apreciado no olfato, revela aromas intensos de frutas negras maduras, como cassis e passas, complementados por suaves notas de especiarias, como baunilha, café e chocolate, provenientes da maturação da uva em barricas de carvalho.

Essa combinação confere uma essência distintamente nítida e complexa. No paladar, destaca-se pela presença de taninos maduros que proporcionam um corpo amplo e vigoroso, além de uma maciez impecável. O final é prolongado e marcante, permitindo que as notas aromáticas permaneçam perceptíveis.

