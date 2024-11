Também conhecida como castanha-do-brasil, a oleaginosa castanha-do-pará é riquíssima em nutrientes e apresenta um grande poder anti-inflamatório, como aponta um estudo realizado na Universidade Federal de Viçosa (UFV), em Minas Gerais.

Essa potência anti-inflamatória está associada principalmente ao selênio. Vale destacar que o excesso desse mineral pode ser tóxico, mas a quantidade presente na castanha-do-pará dificilmente apresentará algum perigo a partir de um consumo equilibrado.

Aliás, basta uma ou duas unidades para atingir as recomendações diárias do micronutriente, como mostra a matéria de Regina Célia Pereira, na editoria de Saúde do Estadão.

O combate à inflamações é fundamental para reduzir risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e problemas nas articulações, como a artrite.

Mais benefícios da castanha-do-pará

Outros achados da pesquisa apontam para a saúde intestinal. Além do selênio, a castanha-do-pará reúne vitaminas, sobretudo a E, sem contar fibras e outros minerais como o magnésio. Ela ainda tem uma parcela de proteína, ajudando a incrementar o prato daqueles que não consomem carne.

Por fazer parte do grupo das oleaginosas, a castanha-do-pará também concentra gorduras benéficas, entre as quais as mono e as poli-insaturadas, promotoras da saúde das artérias e que contribuem para o aumento da sensação de saciedade.

Como utilizar castanha-do-pará na cozinha?

Essa castanha fica ótima moída e salpicada em saladas de frutas ou folhas. Ela também entra nas mais diversas receitas, podendo compor pratos salgados ou doces, como pães, bolos, tortas, sobremesas e etc. Confira algumas sugestões de receitas simples com o alimento abaixo.

Receitas com castanha-do-pará

Bolo de castanha-do-pará

Bolo de castanha-do-pará Foto: Romulo Fialdini

Um bolo saboroso, que traz toda a riqueza nacional com a castanha-do-brasil. Esse quitute fica molhadinho e é perfeito acompanhado de baba de moça ou sorvete de coco. Veja a receita completa.

Arroz negro com leite de castanha-do-pará

Arroz negro com leite de castanha-do-pará Foto: Patrícia Ferraz/Estadão

Leve, vegetariano, surpreendente e, acima de tudo, muito saboroso, este arroz negro é opção ideal para quem busca por algo diferente e delicioso. Veja a receita completa.

Biscoito de castanha-do-pará com chocolate

Biscoitos de castanha-do-pará com chocolate Foto: FELIPE RAU

Castanha com chocolate é uma ótima combinação. Essa receita fácil de biscoito leva castanha-do-pará na massa e chocolate ao leite na cobertura, sendo ótima para lanches da tarde. Veja a receita completa.