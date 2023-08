Cerveja mais antiga da América Latina pode voltar para as prateleiras

Javier Carvajal tem lutado para a venda comercial da cerveja Foto: Unsplash

Especialistas no Equador conseguiram ressuscitar uma levedura de 400 anos, possibilitando a reprodução da que é considerada a cerveja mais antiga da América Latina. O bioengenheiro equatoriano Javier Carvajal descobriu o espécime de levedura em um antigo barril de carvalho, que foi a chave para recuperar a fórmula de um elixir inicialmente produzido em Quito em 1566 pelo frade Jodoco Ricke, um franciscano de origem flamenga. Historiadores acreditam que Ricke introduziu trigo e cevada na atual capital equatoriana.

Carvajal, que já tinha experiência em recuperar outras leveduras, soube da antiga cervejaria franciscana em Quito através de revistas especializadas em cerveja. Levou um ano até encontrar um barril da antiga cervejaria, armazenado no Convento de San Francisco em Quito, um complexo construído entre 1537 e 1680, que agora é um museu. Após extrair um fragmento de madeira, Carvajal usou um microscópio para identificar um minúsculo espécime de levedura, que, após um longo período de cultivo, conseguiu ressuscitar.

O especialista, que vem de uma família de cervejeiros, encontrou um artigo em uma revista da indústria que descrevia vagamente a fórmula da bebida do século XVI dos franciscanos. Pouco a pouco, ele reuniu informações para reviver a cerveja com sabores de canela, figo, cravo e cana-de-açúcar. “Havia um grande número de lacunas na receita e meu trabalho era preencher essas lacunas”, disse Carvajal. Após uma década de pesquisa e testes, ele começou a produzir a cerveja em sua casa em 2018, mas a pandemia frustrou suas tentativas de comercializá-la. Ainda não foi definida uma data de lançamento ou um preço para o produto.

Historiadores afirmam que a cervejaria no Convento de San Francisco foi a primeira cervejaria da América hispânica, iniciando suas operações em 1566. Com a introdução de maquinário na indústria cervejeira, fórmulas antigas começaram a desaparecer, e a cervejaria fechou em 1970. Para Carvajal, ressuscitar a levedura e os métodos antigos usados para fazer a receita antiga foi simplesmente um trabalho de amor pelo “valor do intangível”. As informações são da AFP.