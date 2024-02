Especialistas indicam as 4 melhores marcas de cerveja sem álcool do mercado para curtir o Carnaval

Para os brasileiros, o mês de fevereiro é marcado por uma das maiores e mais longas festas do país: o Carnaval. O evento movimenta diversos setores, como hotolaria, turismo e, como de costume na maioria dos períodos de celebração em geral, o de bebidas alcoólicas, em especial a cerveja.

O produto é um dos mais consumidos no Brasil, mas deve ser ingerido com moderação para evitar os riscos de o excesso de álcool no organismo traz. Há, no entanto, uma solução para quem deseja reduzir danos sem abrir mão do sabor da bebida lúpulo e cereal maltado, a cerveja sem álcool.

No mercado existem diversas marcas nacionais e internacionais responsáveis por produzi-la, e afim de saber quais delas oferecem a melhor experiência ao consumidor, o Paladar elaborou mais um teste com júri especializado, que, após avaliar amostras de sete das marcas mais populares do estilo Larger, indicou as quatro melhores.

A Budwiser Zero entrou em primeiro lugar na lista por sua boa carbonatação (quantidade de bolhas), aroma frutado, amargor marcante, espuma persistente e ter um sabor muito semelhante à versão com álcool. A segunda colocada foi a Heineken 0.0, clássificada com fácil de beber, com aroma e sabor de malte e lúpulo bem presentes, além do amargor médio.

Em terceiro lugar está a Estrella Galicia 0.0, com uma cor dourada bem atrativa, se assemelhando à do guaraná, leve amargor, bom nível de carbonatação, um dulçor acentuado, aroma e sabor intenso de malte. Por fim, em quarto lugar entrou a famosa cerveja Brahma 0.0, no mercado desde 2013, que tem corpo leve, boa refrescância, é fácil de beber pelo baixo amargor, mas é um tanto adocicada.

