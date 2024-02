Cervejas frutadas: conheça a nova tendência de 2024

A cerveja está no hall de bebidas mais populares do mundo e é uma das mais consumidas no Brasil, chegando a aproximadamente 14.550 quilolitros por ano, conforme aponta o relatório da empresa de bebidas Kirin Holdings Company, que analisou o consumo em escala global no ano de 2021. O valor corresponde a cerca de 69.7 litros por pessoa.

Isso justifica a ampla variedade da bebida à venda nos mercado, adegas, shows, restaurantes, bares e estabelecimentos especializados, e entre as diversas opções, como sem glúten, puro malte, sem álcool, estão as cervejas frutadas, desenvolvidas em cervejarias artesanais e que fazem sucesso durante as épocas mais quentes do ano.

O mestre cervejeiro Beto Tempel, sócio da Trilha Cervejaria, em entrevista ao Paladar, explicou parte do processo de fabricação do produto. Segundo ele, as frutadas, assim como as demais versões, têm o mosto feito a partir de maltes como centeio, trigo, aveia ou cevada, entretanto o açúcar proveniente da fruta entra em fermentação com os demais componentes.

Ainda, para resultar na melhor combinação de sabores possível, as cervejas frutadas exigem uma seleção específica de lúpulos. “Há mais de 70 variedades de lúpulo e cada uma oferece aspectos sensoriais próprios - que podem, ou não, levar mais complexidade à bebida [...]”, explica Tempel na matéria ‘Cerveja frutada: o tipo que agrada tanto aos iniciantes quanto aos experts’, por Helena Gomes, que pode ser lida na íntegra aqui.