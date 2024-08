Cervejaria Stannis é eleita a mais premiada do Brasil pelo World Beer Awards

O World Beer Awards, um concurso de grande relevância no mercado cervejeiro, elegeu a Cervejaria Stannis como a cervejaria mais premiada do Brasil.

A cervejaria se destacou pelas conquistas entre medalhas de ouro, prata e bronze ao longo do concurso anual. Nas redes sociais, a Stannis comemorou esse sucesso e alegou que ‘‘não se faz só cerveja, se faz arte em forma de bebida’'.

Esse resultado destaca internacionalmente não somente o Brasil, mas também a cervejaria e as suas produções. A última cerveja premiada dessa marca (até então), nesse concurso, é a Goddess Calíope (leia mais abaixo).

Desde a sua criação e inscrição em concursos nacionais e internacionais, a Cervejaria Stannis soma 88 cervejas premiadas ao apresentar resultados promissores na arte de fazer a bebida.

Cervejas da Cervejaria Stannis premiadas com ouro no World Beer Awards

Goddess Calíope - Lambic

Dear Paula - American Style

Brigit Ale - Amber (Incl. Irish Reds)

Stannis Pilsner - Classic Pilsener

Antonieta Porter - Smoke

Gold Amélia - Belgian Style Ale

Black Dandara - Black

St. Cecília - Flavoured Beer

Cervejaria Stannis se destaca no estilo Sour & Wild Beer Lambic do World Beer Awards

A Goddess Calíope, eleita em agosto como a melhor cerveja do mundo no estilo Sour & Wild Beer Lambic, foi a última cerveja premiada da cervejaria. Desse modo, a Goddess Calíope completou as 16 medalhas ao total.

World Beer Awards

O World Beer Awards ocorre anualmente em duas etapas: as cervejas são avaliadas no país de origem e apenas as melhores passam para a etapa internacional. O concurso, que elegeu a Cervejaria Stannis no topo brasileiro em 2024, contempla diversas cervejas de países ao redor do mundo, considerando ingredientes, sabor e estilo.