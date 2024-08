5 curiosidades sobre a cerveja para conhecer ainda mais a bebida

O Brasil é um dos três maiores consumidores de cerveja no mundo, graças à popularidade da bebida tanto em nível nacional quanto internacional. A produção em larga escala é impulsionada pela alta demanda, o que exige uma fabricação contínua. Para os entusiastas da bebida, aqui estão 5 curiosidades sobre cerveja.

Copos de cerveja Foto: Wasan/Adobe Stock

Qual é o país com a cerveja mais cara do mundo?

Uma pesquisa revelou cerveja mais cara do mundo é dos Emirados Árabes Unidos, custando aproximadamente £8,51 o litro (aproximadamente R$ 54,46). Logo atrás aparece a Noruega (£ 7,44; aproximadamente R$ 47,62) e Israel (£ 6,42; aproximadamente R$ 41,09), que completam a lista. Leia mais sobre o assunto aqui.

Onde está a primeira cervejaria do Brasil?

PUBLICIDADE

Segundo o portal Forbes, Petrópolis, no Rio de Janeiro, foi a cidade responsável por abrigar a primeira cervejaria do Brasil: Bohemia. Aberta em 1853, a cervejaria carrega esse título seguindo sua operação desde então.

Cerveja mais barata do mundo

A Nigéria oferece a cerveja mais barata do mundo, uma Star Lager que custa 20 pence de libra (moeda do Reino Unido, aproximadamente R$ 1,28). Ela é produzida pela Nigerian Breweries Ltd desde 1949. Confira detalhes.

Os três países que mais consomem cerveja

Estados Unidos, China e Brasil ocupam as primeiras posições dos países que mais consomem cerveja no mundo, de acordo com o portal Forbes. São muitos litros produzidos e vendidos por ano.

PUBLICIDADE

Cerveja já foi usada como medicamento

Em 1827, um médico publicou o ‘‘Opúsculo sobre a cerveza’', que buscava entender qual era a relação da saúde do organismo com a cerveja, porque na época existiam pessoas que utilizavam a bebida para tratamentos.

O trabalho detalhado abordava principalmente a composição da bebida e seus efeitos no organismo a partir do consumo frequente. Clique aqui para conhecer detalhes dessa história que está entre as curiosidades sobre a cerveja.