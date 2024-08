O que são cervejarias ciganas? Conheça uma marca nipo-brasileira que segue o modelo

Antes de chegarem até as prateleiras, as cervejas passam por um processo de fabricação em grandes tanques e equipamentos específicos, assim garantindo todos os seus aromas, texturas e sabores no resultado final. As cervejarias ciganas são um exemplo de modelo de negócio desse ramo que funcionam muito bem para ampliar a produção em larga escala.

De acordo com a matéria de Chris Campos, cervejarias ciganas nada mais são do que cervejarias que utilizam a infraestrutura de cervejarias parceiras para a elaboração das bebidas da marca, assim como a distribuição dessas produções.

Esse modelo de negócio não exige que uma cervejaria tenha gastos com máquinas, tanques e outros equipamentos para a produção. A Japas Cervejaria, marca nipo-brasileira, é uma cervejaria cigana comandada por três mulheres, as mestres cervejeiras Maira Kimura, Fernanda Ueno e a designer gráfica Yumi Shimada.

As criadoras da marca Japas Cervejaria, a partir da esquerda: Yumi Shimada, Maira Kimura e Fernanda Ueno Foto: Bruno Fujii

Vantagens de uma cervejaria cigana

PUBLICIDADE

As empreendedoras citam que uma vantagem é a flexibilidade, com cada uma delas morando em diferentes regiões, porque não existe uma fábrica local que precise ser visitada constantemente.

Outra vantagem de manter uma cervejaria cigana é que a produção pode ocorrer em qualquer lugar do mundo, já que elas apenas enviam a receita e incluem a patente da marca.

Planos futuros

Hoje, a marca consegue acompanhar a fabricação das suas cervejas em cervejarias brasileiras e também localizadas no exterior. Para planos futuros, elas planejam abrir um espaço próprio para vender as cervejas da marca.

Cervejas da Japas Cervejaria: onde encontrar

PUBLICIDADE

Mensalmente, a Japas Cervejaria lança uma cerveja sazonal, que variam conforme a disponibilidade dos ingredientes. No entanto, a marca possui seis cervejas fixas que podem ser encontradas em mercados do bairro Liberdade, localizado em São Paulo, sendo a Wasabiru, uma American Pale Ale com wasabi, a mais vendida desta cervejaria cigana.

Onigiri (Rice lager sem glúten) Wasabiru (American Pale Ale com wasabi) Oishii (Witbier com gengibre e cascas de laranja) Matsurika (Bohemian Pilsner com jasmim) Hanami (Sour Ale com cereja, jasmim, hibisco e amêndoas) Neko (IPA, West Coast)