Qual é a melhor cerveja sem glúten do mercado?

Imagine que você é um apreciador de boas cervejas. Não só. Imagine também que você é dono de uma cervejaria artesanal. Imaginou? Legal, né?! Daí vem o destino - e toda a sua ironia - e te presenteia com uma intolerância a glúten, que te impede de beber as cervejas que você mesma faz. Está de sacanagem, né?! Pois foi isso o que aconteceu com Yumi Shimada, co-fundadora da cervejaria Japas, que, desde o diagnóstico, está às voltas com as versões sem glúten da bebida. “Mas é muito difícil de encontrar variedade”, conta. Não à toa, a Japas planeja lançar, em breve, uma pilsen liberada para celíacos.

É mesmo difícil encontrar opções de cervejas sem glúten no mercado. De olho nessa dificuldade, e em socorro a esse público (que corresponde a 1% da população mundial, segundo a OMS), o Paladar saiu em busca dessas cervejas em mercados, lojas físicas especializadas e sites.

Só cervejas com teor de glúten abaixo de 20 ppm (partes por milhão) podem ser consideradas gluten free de acordo com a legislação vigente. E há duas formas de produzi-las: pela adição de enzimas durante o processo de fermentação, que degradam o glúten proveniente do malte de cevada; ou pela substituição da cevada por outros cereais sem glúten. Nesse caso, a cervejaria teria que ter toda a sua produção voltada a esse tipo de cerveja, para eliminar o risco de contaminação cruzada.

Como a maioria das opções encontradas - seis, no total - eram da família das lagers, organizamos, com elas, um teste às cegas para saber qual é a melhor e já entregar o serviço completo. Ainda que haja uma e outra opção no mercado, a variedade de IPAs, APAs, Red Ales, Porter e Weiss encontrada não foi suficiente para compor outro painel.

Um júri de peso, composto só por especialistas, foi convocado para realizar essa missão: a mestre cervejeira e sommelière Kathia Zanatta, o jornalista e sommelier Luís Celso Junior, o curador de cervejas e dono de bar Natanael Bertholo, e a própria Yumi, que já foi devidamente apresentada.

Kathia Fonseca, Luís Celso Junior (sentados), Natanael Bertholo e Yumi Shimada (em pé) compuseram o júri do teste. Foto: Tiago Queiroz

Sete critérios foram levados em conta na avaliação das amostras:aspecto visual, formação e persistência da espuma, aroma, sabor, carbonatação, aftertaste (retrogosto) e drinkability (que diz se a cerveja é fácil ou difícil de ser bebida).

A boa notícia é que, na degustação, os jurados experimentaram cervejas que, apesar de apresentarem alguns defeitos, não fugiam às características do estilo. “Geralmente, o processo de retirada do glúten faz com que a cerveja perca corpo, o que não é um problema entre as lagers, que são leves por natureza”, explica Celso.

As três melhores

