Chá verde pode ser ingerido todos os dias?

O chá verde é a bebida mais consumida no Japão e tem vários fãs espalhados pelo mundo, inclusive no Brasil, que apreciam o chá não apenas pelo sabor, mas também pelos benefícios à saúde que oferece.

Feito a partir das folhas da planta camellia sinensis tem, em sua composição, antioxidades e cafeína, dupla que ajuda a proteger regiões do cérebro associadas a memorização e aprendizado. Há ainda estudos que associam o consumo de chá verde à redução do colesterol.

Pode tomar chá verde todos os dias?

Essa pode ser a dúvida de muitas pessoas, mas com tanta versatilidade e benefícios, por que não incluir o chá verde no dia-a-dia? Portanto, sim, a bebida pode ser ingerida todos os dias. Para quem não é acostumado com seu sabor, uma boa maneira de começar a experimentar é optar pelas versões em saquinhos disponíveis nas prateleiras dos supermercados, que o Paladar testou.

Teste de chá verde

A marca brasileira Yamamotoyama levou o Selo Paladar no teste de chá verde Foto: Tiago Queiroz / ESTADÃO

Assim como outros chás e infusões, o chá verde pode ser encontrado facilmente nas prateleiras dos supermercados em caixinhas quem abrigam saquinhos de chá que servem para uma xícara.

Para descobrir as melhores marcas de chá verde de saquinho, o Paladar testou 10 amostras da bebida com a ajuda de jurados. A avaliação foi bastante criteriosa e os jurados observaram com cuidado critérios como cor, amargor, dulçor, umami e complexidade de sabores da bebida.

Ao final da degustação, os especialistas ranquearam os chás e definiram a melhor marca. O campeão da vez foi o Yamamotoyama, avaliado como muito próximo de um autêntico chá verde japonês. Com boa granulometria e bem redondo. Apresentou notas complexas, umami e aroma bastante presente. Veja o ranking completo na matéria de Chris Campos.