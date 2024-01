O que é umami? Entenda como funciona o 5˚ gosto do paladar humano

Cientistas brasileiros da área de Toxicologia de Alimentos da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp-SP) estão estudando o umami para entender como ele afeta nosso corpo. O umami é o quinto gosto do paladar humano, que se junta aos sabores azedo, amargo, doce e salgado.

No século 20, o japonês Kikunae Ikeda, pesquisador responsável pela descoberta, revelou a característica principal do umami: é tão marcante que funciona como um gostinho que permanece por mais tempo na boca.

Se aprofundando no assunto, as buscas dos cientistas brasileiros revelaram que algumas comidas, como peixes, queijos, frutos do mar e cogumelos, têm esse gostinho. No entanto, evidenciaram que, se comermos muito desses alimentos, o sabor pode causar “sensações desagradáveis”.

Apesar de ter sido descoberto há muito tempo, ainda podemos aprender mais sobre o umami.

“Queremos verificar se há impactos bioquímicos, hematológicos ou outros efeitos adversos ao organismo”, destacou o professor Felix G. Reyes, da Unicamp, responsável pelo grupo de estudo. Para mais detalhes, leia o conteúdo completo em Saúde, do Estadão.