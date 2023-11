Chef do Bullguer dá dicas para escolher a maionese ideal no mercado

A maionese é um produto popular em todo mundo e pode ser feito em casa ou encontrado nas prateleiras do mercado. Caso você seja do grupo que prefere comprar o produto já pronto, é importante saber escolher a maionese ideal.

O chef e empresário à frente do Bullguer, Thiago Koch, deu dicas para quem deseja adquirir a maionese no mercado. “Partindo do princípio de que uma maionese é feita de ovo, óleo e tempero, esses ingredientes precisam estar presentes na composição do produto. Porém, se você ler nomes que você nunca ouviu falar na sua vida, provavelmente, essa maionese não é muito legal”, destacou.

