É muito comum encontrar a maionese de duas formas. A primeira, é aquela maionese caseira, muitas vezes, misturada com batata e alguns legumes. Já a segunda, é vista nas prateleiras dos mercados. E, para falar sobre o assunto e te dar várias dicas que vão do preparo à compra da maionese, chamamos o chef e empresário à frente do Bullguer, Thiago Koch, que já provou diversos tipos de maionese e ainda criou a sua para servir em seu lanche.

O que é a maionese?

Segundo o profissional, a maionese é uma emulsão de proteína, óleo, temperos e leite, ou ovos, que é o ingrediente mais comum. “Há várias maneiras de fazer maionese: com gema cozida, crua ou com o ovo inteiro, em temperatura ambiente ou gelado. Além disso, o óleo normalmente usado é o de cozinha, da preferência de cada um”, explica.

Como deve ser a textura da maionese?

Para Koch, a maionese ideal é aquela amarelinha, leve, com textura aveludada e um gostinho de tempero: “Uma emulsão bem feita, com ovo e óleo de qualidade. Não pode estar muito dura, nem muito mole ou muito aguada. Se você pegar a maionese com uma colher e virá-la de lado, o conteúdo na colher tem que ficar praticamente fixo ali. Se escorrer como um óleo ou ficar enrijecido como um concreto, está errado”.

Para te ajudar no preparo, o chef dá algumas dicas. “Nunca dá certo fazer a maionese no liquidificador, usando apenas um ovo. Coloque o óleo por 2 horas na geladeira antes de usar, isso vai te ajudar a dar o ponto correto. E acrescente um toque de acidez na receita, seja com limão, vinagre ou mostarda”, aconselha.

Como armazenar a maionese?

De acordo com o profissional, o jeito certo de se conservar a maionese é na geladeira, porém há diferença na data de validade: “Se for feita com ovo cru, a data de validade da maionese é de 24 horas. Caso usar o ovo cozido, são 48 horas. Porém, o ideal mesmo é aproveitar para saboreá-la fresca, porque é um produto feito para consumo praticamente imediato”.

Como comprar a maionese ideal?

Caso queira comprar a maionese no mercado, o mais importante, antes de decidir qual levar, é checar o rótulo. “Partindo do princípio de que uma maionese é feita de ovo, óleo e tempero, esses ingredientes precisam estar presentes na composição do produto. Porém, se você ler nomes que você nunca ouviu falar na sua vida, provavelmente, essa maionese não é muito legal”, ressalta.

Maionese combina com…

Para Thiago Koch, maionese fica boa com lanches, saladas, steak tartare, coleslaw e no coquetel de camarão. E já que o produto remete à sua infância, ele conta um segredo de sua avó: “Ela usava maionese para empanar a milanesa. Não é recomendado, mas dava certo. Ela fazia frango assado também. Lambuzava o frango todo em maionese e depois botava na farinha de rosca para ficar bem crocante, funciona também”.