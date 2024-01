A hora de cortar a cebola é sempre aquele sacrifício, por mais que você tente evitar sempre acaba com o olho ardendo e chorando como se estivesse assistindo a um episódio emocionante da sua série favorita? Chegou a hora de acabar com isso com as dicas do chef e coordenador do curso de gastronomia da Anhembi Morumbi, Daniel Frenda.

Primeiro, vamos entender por que a cebola faz nosso olho arder. Segundo Frenda, ao cortarmos a cebola, ela libera micropartículas (alinases) em forma de uma espécie de gás volátil que atinge nossos olhos.

Corte mais rápido: Fatiando a cebola mais rapidamente, você diminui o tempo da liberação do gás, e a reação não vem tão forte, mas cuidado para não se machucar.

Use uma faca bem afiada: O profissional explica que, com uma faca mais afiada, as gotículas minúsculas saem em menor quantidade.

Deixe a cebola na geladeira: Se até então você não entendia por que guardar a cebola na geladeira, aqui vai a explicação. Dessa forma, ela fica gelada e as gotinhas ficam mais densas, não flutuando tão alto e, assim, evitando que seus olhos se irritem tanto.

PUBLICIDADE

Gostou? Veja mais dicas como essa para deixar seus preparos mais fáceis clicando aqui