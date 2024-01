Ir para a cozinha pela primeira vez pode ser um tanto quanto assustador e desafiador. Fazer a própria comida, por mais acalento que traga, exige seguir algumas regras e aprender algumas lições. Mas não se preocupe, pois, se isso está em suas metas de 2024, o coordenador do curso de gastronomia da Anhembi Morumbi e chef Daniel Frenda faz com que essa transição seja super simples para você. Basta anotar as dicas e colocá-las em prática.

Truques para descascar alho

Deixe aquecer por, mais ou menos, um minuto, mas não permita que ele cozinhe, pois o pouco tempo fará com que ele fique com a casca solta, depois é só retirá-la Foto: Walter Costa | Estadão

Um dos ingredientes mais básicos e comuns dos preparos mais simples é o alho. Algumas pessoas reclamam do trabalho de tirar pedaço por pedaço da casca. Se você é desse time, anota aí as duas dicas para facilitar a sua vida: A primeira é aquecer água em uma panela, colocar o óleo e o alho. Deixe aquecer por, mais ou menos, um minuto, mas não permita que ele cozinhe, pois o pouco tempo fará com que ele fique com a casca solta, depois é só retirá-la. O outro jeito é colocar o alho no microondas por 10 ou 15 segundos para ele também soltar da casca.

Cortar cebola sem chorar

PUBLICIDADE

Frenda revelou que o primeiro truque é cortar rápido Foto: Walter Costa | Estadão

Você, mesmo ainda não sendo muito familiarizado com a cozinha, certamente já ouviu falar que cortar cebola e chorar são ações que andam juntas. Quer passar longe do olho ardendo? Frenda revelou que o primeiro truque é cortar rápido. Outra dica é usar uma faca bem afiada, pois a cebola solta gotículas minúsculas, chamadas alinases, que, por sua vez, formam um gás volátil, que em contato com os olhos causam ardor. Cortando rapidinho e com a faca bem afiada, essas partículas sairão em menor quantidade. O profissional também indica deixar a cebola na geladeira para que as micro gotículas fiquem mais densas e flutuem mais baixo, irritando menos o olho.

Organizar para facilitar

Organização é um dos segredos mais simples: “Antes de cozinhar, deixe tudo separadinho, desde ingredientes a utensílios". Foto: Luca Melo | Adobe Stock

Organização é um dos segredos mais simples: “Antes de cozinhar, deixe tudo separadinho, desde ingredientes a utensílios. Já fatie tudo o que precisa. Você pode até perder alguns minutos fazendo isso, mas tudo estará à mão quando estiver preparando sua refeição e, assim, correrá menos risco de errar a receita”.

PUBLICIDADE

Óleo ou azeite?

Sem entrar em juízo de valor sobre qual é mais saudável, o chef contou qual é melhor para cozinhar Foto: Duda Sebastian | Adobe Stock

Sempre surge aquela dúvida quando se está começando a cozinhar: “usar óleo ou azeite?”. Sem entrar em juízo de valor sobre qual é mais saudável, o chef contou que o azeite é sempre mais interessante para a finalização de pratos, cozinhar, refogar e preparar molhos, por exemplo. No caso de fritura por imersão, usar azeite fica muito caro, então use o óleo. Porém, se quiser uma alternativa para o óleo vegetal na hora das frituras, ele indica a banha de porco.

Checar a qualidade do ovo

Para não correr o risco de arruinar sua receita, sempre cheque a qualidade do ovo Foto: Filipe Araújo | Estadão

PUBLICIDADE

Para não correr o risco de arruinar sua receita, sempre cheque a qualidade do ovo. “A melhor forma é colocar em um copo com água. Se ele afundar, as chances de ele estar pronto para uso são grandes; mas, se ele boiar, pode ser um sinal de que está estragado”, indicou.

Evitar que os legumes escureçam

Sendo assim, vegetais verdes, para continuarem coloridinhos, têm que ser preparados rapidamente para não ficarem acinzentados ou amarronzados, e logo em seguida, têm que ser levados para a água fria Foto: M.studio | Adobe Stock

Segundo Daniel Frenda, legumes cozidos escurecem por excesso de cozimento. Sendo assim, vegetais verdes, para continuarem coloridinhos, têm que ser preparados rapidamente para não ficarem acinzentados ou amarronzados, e logo em seguida, têm que ser levados para a água fria. Já os brancos, como couve-flor, têm que ser misturados com um pouquinho de limão ou vinagre para manterem sua cor. “Vale deixá-los al dente, assim, ficam cozidos e mais crocantes”, disse.

Dicas para fazer um bom bife

PUBLICIDADE

Para começar, tenha atenção na escolha da carne. “Escolha uma carne de boa qualidade. Eu indico o contra-filé, seja a parte mais alta - conhecida como bife ancho ou filé de costela - ou a parte baixa que é conhecida como bife de chorizo”, afirmou Foto: Estadão

Para começar, tenha atenção na escolha da carne. “Escolha uma carne de boa qualidade. Eu indico o contra-filé, seja a parte mais alta - conhecida como bife ancho ou filé de costela - ou a parte baixa que é conhecida como bife de chorizo”, afirmou. Para preparar, use uma frigideira de fundo grosso que retenha bastante calor. Despeje sua gordura, deixe aquecer e coloque a carne, que tem que ficar douradinha e com uma casquinha. Porém, cuidado. “Se você perceber fumaça na lateral da sua frigideira, isso é um indicativo que está quente demais, então abaixe um pouco o fogo”, aconselhou o chef. Tenha certeza de que dourou dos dois lados, adicione o tempero a gosto e seu bife estará pronto.

Macarrão com bastante molho

“Cozinhe o macarrão em bastante água fervente com um pouco de sal. Ao mesmo tempo tenha o molho pronto e quente em outra panela". Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Se você for fã de uma massa bem regada ao molho, siga este conselho de Frenda: “Cozinhe o macarrão em bastante água fervente com um pouco de sal. Ao mesmo tempo tenha o molho pronto e quente em outra panela. Quando estiver faltando 2 minutos para completar o tempo de preparo indicado na embalagem da massa, retire-a e junte ao molho. Lá, ele vai finalizar sua cocção e ficar ainda mais saboroso, pois o molho adere mais à massa”.

PUBLICIDADE

Para a panela não grudar

Para seu preparo não grudar na hora de fritar, faça a temperagem da panela. Aqueça bem a panela com bastante sal Foto: DragonImages | Adobe Stock

Para seu preparo não grudar na hora de fritar, faça a temperagem da panela. Aqueça bem a panela com bastante sal. Retire o sal e passe uma camada de gordura - óleo, azeite ou manteiga. Isso vai fazer com que uma panela comum se torne antiaderente. Mas se sua panela já tiver este recurso e ficar um pouco gasta, o ideal é aquecer a panela, adicionar a gordura e deixar a temperatura abaixar.

Como tirar o sal do feijão?

Claro que quando começamos a fazer algo novo, mesmo com boas dicas, não estamos isentos de erros. Mas não se desespere, porque, no caso do feijão que salgou demais, o chef tem um macete Foto: Marcos Mendes / AE

PUBLICIDADE

Claro que quando começamos a fazer algo novo, mesmo com boas dicas, não estamos isentos de erros. Mas não se desespere, porque, no caso do feijão que salgou demais, o chef tem um macete. “Adicione uma batata inteira sem casca para cozinhar junto dos grãos, assim, ela irá chupar um pouco do sal em excesso. Depois retire-a. Vale lembrar que isso funciona com qualquer preparo que salgou demais e que possa ser fervido por mais tempo”, ressaltou. E, se você tiver um pouquinho mais de tempo, o ideal é que você cozinhe um pouco de feijão sem tempero junto do feijão salgado, corrigindo e equilibrando o sabor.