A chef Hélène Darroze, que coleciona estrelas Michelin, reabriu no último dia 19 de agosto o restaurante Jòia. A empreitada fica no 2º Arrondissement de Paris, na Fraça, e tem duas propostas em uma. No térreo, à entrada, há um wine bar com petiscos. Já a proposta gastronômica do estabelecimento é apresentada na parte de cima, onde são servidas as refeições e há um bar de coquetéis, de acordo com o blog Viagem Gastronômica, do Paladar.

Hélène soma seis estrelas Michelin em três projetos que comanda. O Hélène Darroze at The Connaught London, na capital inglesa, tem três estrelas no guia. Em Paris, ela está à frente do Marsan, com duas. Por fim, a última conquista da chef foi uma estrela no Hélène Darroze do Villa La Coste, em Provence.

Menu do Jòia

Pratos do Jòia. Foto: Divulgação/Jòia

São duas opções de menu no Jòia. O primeiro, com entradas, prato principal e sobremesa sai por 68 euros, (cerca de 418 reais). Já o segundo, dá direito às entradas, dois pratos principais e sobremesa e o preço é de 85 euros (cerca de 523 reais).

O cardápio é sazonal e muda sempre devido a oferta de ingredientes, que é o que torna a proposta mais acessível e repleta de sabores de cada estação.

As entradas são servidas para partilhar e fazem parte de um menu fechado. Já os pratos principais e as sobremesas podem ser escolhidas entre seis e cinco opções do cardápio. Também há opções vegetarianas.

Espaço informal

A casa traz um espaço mais informal, onde a conversa pode rolar solta nas mesas, o que não costuma ocorrer nos restaurantes super estrelados. O serviço é uma atração à parte, com extrema simpatia e cordialidade, o que nem sempre acontece na capital francesa.

Experiência Paladar

O Viagem Gastronômica foi até o local para vivenciar essa experiência oferecida pela chef que coleciona estrelas Michelin. Como aperitivo, foi pedido uma burrata com ervilhas, aspargos verdes e kiwi com hortelã e pesto de amêndoas.

Também teve ovos recheados, com maionese de anchovas e ceviche de dourada com maracujá.

Para o prato principal, a escolha foram os aspargos brancos de Landes, servido com nhoque de batata e emulsão de alho negro. Já a sobremesa, foi o baba, uma espécie de bolinho fofo, embebido em aguardente vínica da chef.