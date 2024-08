Qual é o segredo do melhor restaurante de pescados do Rio de Janeiro?

O Rio de Janeiro é lar de pontos turísticos icônicos, incluindo o Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo. Além de seu rico patrimônio histórico e cultural, a cidade se destaca como um polo gastronômico, oferecendo restaurantes renomados que servem pratos excepcionais. Um desses destaques é o restaurante Satyricon.

Localizado em Ipanema, o restaurante é especializado em pescados, incluindo peixes e frutos do mar de diversos tipos, preparados com ingredientes, complementos e diferentes combinações sofisticadas que contemplam o menu.

Independente do seu pedido, o grande segredo por trás desses pratos com pescados está na matéria-prima de qualidade, como menciona o blog Seleção carioca, escrito por Bruno Agostini ao Paladar, que em geral explora a gastronomia do Rio de Janeiro.

O que pedir?

Embora a especialidade seja bem definida, o blog destaca alguns pratos do cardápio, começando pelo tartar de centolla com abacate e ovas, seguindo para outras opções como o fantasia di Mare Grigliata, com gambero rosso, lagostins, cacavas, lulas e outros pescados, lagostins com manteiga de alho e muito mais. Leia o conteúdo completo aqui.

Lagostins com manteiga de alho: um abuso Foto: Bruno Agostini/Estadão

Sete restaurantes imperdíveis no Rio de Janeiro

Além de conhecer o Satyricon, você pode explorar diversos restaurantes do estado que, inclusive, conquistaram reconhecimento em importantes classificações internacionais. Apresentamos nesta matéria, escrita pela colunista Patrícia Ferraz, sete estabelecimentos que merecem a sua visita.

100 melhores cidades gastronômicas do mundo

Em janeiro de 2024, o guia TasteAtlas divulgou o ranking das 100 melhores cidades gastronômicas do mundo, contemplando a cidade do Rio de Janeiro no 43° lugar, ocupando o top 50 dessa classificação. Essa conquista evidencia um destaque gastronômico brasileiro em âmbito internacional, indo além da evidência nacional apenas com o restaurante Satyricon. Relembre.