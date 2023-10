Chefs brasileiros contam histórias de superação e sucesso na gastronomia

Inovador, resistente, inspirador, apaixonado. São essas as características com as quais muitos chefs de cozinha almejam ser identificados em suas trajetórias profissionais. Indiscutivelmente, essas qualidades são fundamentais para prosperar nessa profissão que demanda um grande desgaste físico e mental. Pensando nisso, o Paladar contou a história de alguns chefs.

Ronan Oliveira, nascido em São Paulo, enfrentou uma infância difícil após perder os pais aos quatro anos. Passou por vários lares adotivos em Minas Gerais antes de ser adotado aos 13 anos por uma mulher chamada Maria José, dona de um restaurante em Governador Valadares. Em 2023, decidiu seguir sua paixão pela gastronomia e ingressou no curso profissionalizante do Senac. Seu objetivo é combinar sua paixão pela culinária com projetos sociais. Atualmente, ele está envolvido em um programa chamado ‘Chef Quebrada’, em parceria com o Instituto da Vovó Tutu, que ensina jovens da Brasilândia sobre culinária e prepara-los para o mercado de trabalho.

Giovanna Cordeiro, natural da Zona Leste de São Paulo, inicialmente interessada em moda, acabou seguindo sua paixão pela culinária. Após um ano estudando gastronomia, ela é agora auxiliar de cozinha no Fasano, depois de ter ganho experiência no Chef Rouge. Sua decisão de se dedicar à gastronomia foi solidificada durante uma viagem à Europa, onde descobriu seu encanto por pratos culinários.

Martin Casilli, aos 29 anos, é um chef de sucesso cujo amor pela gastronomia surgiu desde a infância, embora inicialmente tenha considerado seguir a engenharia. Sua entrada no mundo culinário ocorreu de maneira inesperada quando participou do programa Masterchef em 2014, terminando em 10º lugar. Após essa experiência, ele se dedicou à gastronomia, frequentou a faculdade na área e trabalhou em projetos com chefs renomados, incluindo Bel Coelho. Em 2017, inaugurou seu primeiro restaurante, Sky Hall Terrace Bar, no Itaim Bibi, São Paulo.

Essas histórias comprovam que um chef de cozinha não nasce de um roteiro pronto. E para conferir a matéria completa e se inspirar ainda mais, basta clicar aqui!

