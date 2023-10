Você conhece todos os tipos de maçã? A fruta é mundialmente apreciada há muitos séculos e está presente em uma vasta gama de receitas, entre aperitivos, doces e salgados. Segundo Ana Stella Bittencourt, confeiteira especializada em confeitaria tradicional do Gâteaux à Croquer, afirma que cada tipo de maçã tem a sua particularidade: “Seja pelo sabor mais ou menos pronunciado, pela polpa mais ou menos tenra ou pelo suco mais ou menos picante, cada variedade distingue-se, à primeira vista, pelo seu tamanho e cor. Algumas perdem a consistência ao serem cozidas, enquanto outras a retém, e isso reflete o jeito que foram produzidas”, explica.

Entre os tipos mais consumidos, a confeiteira afirma que as mais consumidas são o Royal Gala e a Pink Lady. Mas as possibilidades não param por aí: veja abaixo o que Ana Stella Bittencourt nos contou sobre os tipos de maçã, entre suas características e recomendações de uso na cozinha.

Royal Gala

O aspecto da casca mistura vermelho e amarelo em uma superfície brilhante. A polpa é firme e crocante, de sabor adocicado que mantém o equilíbrio entre a firmeza e a maciez nos preparos na cozinha, mantendo uma bela cor no forno, por exemplo. Assadas na manteiga com um pouco de açúcar e canela, por exemplo, as maçãs desse tipo podem mostrar suas melhores qualidades.

Maçã Golden

“É a maçã de referência para cozinhar. Encorpada, macia e crocante, com a sua cor matizada entre o amarelo e o rosa, as maçãs Golden mantêm a sua forma na cozinha. Adoramos usar em tortas e em compotas aqui no Gâteaux à Croquer.”

Maçã Pink Lady

De casca com cor suave e brilhante, as maçãs desse tipo contam com um sabor doce e suculento, que pode ser apreciado tanto em tortas, sanduíches e diversos outros preparos. “Ideal também para fazer um delicioso crumble de maçã”, diz Ana Stella Bittencourt.

Maçã Granny Smith

“A maçã verde perfeita. Tonificada, muito picante e firme.” Linda, devora-se A sua acidez, segundo a chef, funciona bem em tartares de maçã, tortas ou mil-folhas com a fruta. É também a favorita da chef para fazer Tarte Tartin.

Maçã Fuji

Uma variedade refrescante, suculenta e crocante. Não preserva tão bem a textura quando cozida ou assada, e deve ser apreciada por meio de sua crocância. Também apresenta notas de mel e caramelo em seu perfil de sabor, e o aspecto da casca se caracteriza pelo contraste entre o amarelo e o vermelho.

