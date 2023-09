Chocolate e açaí podem movimentar até R$ 40 bi por ano, indica estudo

Um estudo do World Resources Institute (WRI) Brasil, chamado “Nova Economia da Amazônia”, estimou que a partir de 2050 a bioeconomia e a exploração sustentável devem movimentar cerca de R$ 40 bilhões por ano.

A pesquisa leva em consideração apenas 13 produtos da região, como o cacau, o açaí e a castanha. Isso significa que, na prática, o montante movimentado nessas transações deve ser muito maior, já que há uma infinidade de produtos da floresta que não aparecem na lista.

“Com as estatísticas oficiais, acabamos não chegando em grande parte do que essa economia representa. A gente tem uma metodologia de varredura pelas estruturas de comércio, na qual a partir das mais agregadas a gente mapeia quais são os produtos que estão com rede de circulação naquela região”, explica o pesquisador Francisco de Assis Costa, um dos autores da pesquisa e membro do Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Por exemplo, a linha de produção do chocolate é feita inteiramente pelos moradores de regiões abundantes em cacau. Além das versões 50%, 60% e 100%, o chocolate também pode derivar outros produtos, como bombons de cupuaçu, nibs de cacau e amêndoas caramelizadas.

Cacau Foto: PAULA FERREIRA/ESTADÃO

Já o açaí está sendo comercializado de forma orgânica pelos próprios moradores da Amazônia paraense. Isso significa que os consumidores poderão saber sobre toda a cadeia de produção do açaí, desde a colheita até o processamento do fruto. Esse mecanismo garante a transparência do açaí e a possibilidade de analisar se ele foi produzido de forma sustentável, com respeito à natureza.

Buscando aproveitar essas projeções de crescimento do chocolate e açaí, que tal testar algumas receitas envolvendo esses ingredientes? Particularmente, esses dois insumos são fáceis de trabalhar na cozinha e podem render sobremesas deliciosas.

Confira então essas três maravilhas: bolo naked de chocolate, smoothie de açaí com banana e pasta de amendoim e brownie de chocolate.

