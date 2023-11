Christian Chávez do RBD canta ‘Tacacá’: Conheça o prato paraense que virou meme

A música ‘Voando Pro Pará’, do primeiro disco solo de Joelma lançado em 2016, recentemente ganhou destaque internacional.

Isso ocorreu após Christian Chávez, membro do grupo mexicano RBD, cantar seu refrão durante um show no Brasil, destacando a influência da cultura brasileira no cenário musical global. A canção, que se tornou um meme popular nas redes sociais, homenageia o estado do Pará, celebrando sua culinária e pontos turísticos.

O tacacá, prato mencionado na música, é uma especialidade da região Norte do Brasil, particularmente do Pará e Amazonas. É um caldo grosso e quente feito de tucupi, um líquido extraído da mandioca brava. O tucupi, após ser cozido para remover sua toxicidade natural, é temperado com alho, chicória e pimenta.

O prato também inclui goma de tapioca, que confere uma textura única ao caldo, e é servido tradicionalmente com jambu, uma erva que provoca uma sensação de formigamento na boca, e camarão seco, como descreve a receita da chef Amanda Vasconcelos, da Casa Tucupi, no site do Paladar, confira aqui.

