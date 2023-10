Eu vou tomar um tacacá: aprenda a fazer a receita com a cantora Joelma

“Eu vou tomar um tacacá!” Como diz o famoso trecho da música “Voando Pro Pará”, o tacacá é um prato caldoso, típico da gastronomia paraense. Sua composição básica conta com o tucupi, chicória-do-Pará, jambu, goma de mandioca e camarão, que é finalizado no caldo e completa a explosão de sabores dessa iguaria.

Foto: Marcos Issa|Divulgação

A cantora Joelma, autora da música, compartilhou uma série de vídeos em sua conta oficial no Tik Tok sobre um prato, e a introdução inusitada da artista no mundo da culinária foi um sucesso para o público: até o momento, as publicações somaram mais de 13 milhões de visualizações. Confira abaixo o vídeo da série em que a cantora ensina a preparar o tacacá em casa:

Se você quiser conferir o passo a passo completo do Tacacá, aprenda a fazer essa receita testada e aprovada pelo Paladar.