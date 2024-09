Embora pareça um evento tipicamente (e unicamente) brasileiro, o churrasco é popular em todo mundo. No entanto, ele possui variações de estilos, formas de preparo e outras particularidades, dependendo do país.

Segundo esta matéria de Paladar, o churrasco no Japão é conhecido como ‘Kushiyaki’, um nome dado de modo geral para remeter a alimentos no espeto, porque churrasco japonês e espetos são termos aliados.

Espetinhos são preparados sobre a brasa de carvão e consumidos nos izakayas, os botecos japoneses, e nas ruas Foto: Codo Meletti/Estadão

As grelhas são simples e ganham fogo com leves brasas de carvão. Funciona dessa maneira: as carnes e vegetais são servidas no espeto após passarem pelo calor da grelha.

A grande particularidade está na seleção e investimento em molhos e temperos, especialmente apimentados, para adicionar um sabor único a esse churrasco. Onde consumir? Você encontra comumente o churrasco japonês nos bares, botecos e ruas do país.

Kushiyaki: yakitori e yakiniku

Existem variações de Kushiyaki, mas a mais conhecida entre os moradores do país se chama yakitori, que remete ao frango grelhado. Também existe o yakiniku, nesse caso, são as carnes grelhadas.

Cortes prediletos

Alguns cortes são considerados prediletos do público japonês, e essa lista engloba tanto as carnes quanto os vegetais, sendo quiabo, pancetta, berinjela, carne ou vísceras (como intestino, por exemplo) de frango.

Pancetta de porco grelhada na brasa Foto: Codo Meletti/Estadão

Acompanhamentos prediletos

Assim como no Brasil, existem acompanhamentos tradicionais que são servidos com o churrasco japonês, como bolinhos de arroz, edamame (grãos de soja dentro da vagem) e molho tarê de diversos tipos.

Estilos de churrasco pelo mundo

Gostou de entender melhor como o churrasco no Japão é preparado? A matéria completa engloba também como funciona em outros países, mostrando a diversidade gastronômica e cultural existente no mundo acerca de um mesmo termo: o churrasco.