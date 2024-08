O churrasco argentino é famoso em todo o mundo pela forma como é feito na parrilla e, agora, cada vez mais lugares no Brasil apostam nessa maneira de preparar a carne.

O empresário Rodrigo Schmidt e o assador argentino Alejandro Roth inauguraram no final de junho o Parrillita Carnes y Algo Más!, restaurante especializado no clássico churrasco argentino. O estabelecimento fica no bairro do Cambuci, em São Paulo.

‘Parrillita’ de bairro

Ao Paladar, em entrevista para a matéria de Cintia Oliveira, Roth contou que vive no país há 15 anos e mora há dez no bairro localizado na região central da cidade. “A ideia sempre foi abrir uma ‘parrillita’ de bairro, no mesmo estilo dos muitos restaurantes de carne espalhados por Buenos Aires”, afirmou o assador.

Schmidt, que comanda a pizzaria Di Bari, no Ipiranga, gostou da ideia do assador argentino em investir no bairro do Cambuci. “Não tinha um conceito parecido na região. E estamos próximos de outros bairros como a Vila Mariana e o próprio Ipiranga”, explicou o empresário.

Parrillita Carnes y Algo Más!

Parrillitta Carnes y Algo Más! Foto: Felipe Rau/Estadão

Na churrasqueira do estilo argentino que é a estrela do restaurante saem grelhados ao estilo portenho, como ancho (R$ 94), chorizo (R$ 88) e assado de tira (R$ 125, serve duas pessoas). Os clientes ainda podem se acomodar no balcão, de onde é possível observar os assadores na parrilla. Mas a maior parte dos visitantes prefere o salão com paredes de tijolinhos e quadros dedicados a cultura portenha, apresentando um ambiente reconfortante.

Menu com algo a mais

O cardápio elaborado pela dupla vai além dos grelhados típicos e traz outras opções consagradas na Argentina, como as empanadas (R$ 18), que podem ser tanto fritas quanto assadas no forno a lenha. Outra pedida para a entrada é a linguiça feita na casa (R$ 54), que mescla carnes bovina e suína, acompanhada de conserva de pimentão agridoce.

Entre as sugestões de acompanhamento para os cortes estão a abóbora cabotiá assada no forno a lenha e servida com coalhada de ovelha e amêndoas tostadas. Outras opções são os cogumelos à provençal, com shiitake, paris, portobello e eryngui, com alho e salsinha (R$ 35, cada), e a salada caesar (R$ 32).

Mais do que apenas servir um verdadeiro churrasco argentino com acompanhamentos de respeito, o restaurante não esquece das sobremesas e traz opções tradicionais que levam doce de leite. Entre as pedidas de destaque estão a panqueca (R$ 38) com doce de leite e rum da Bardêra, além de um sedoso flan de doce de leite (R$ 25).