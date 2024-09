No Brasil, é comum que linguiça, picanha e fraldinha marquem presença em um churrasco. Embora sejam cortes populares, há diversidade no próprio país nesse estilo. Se o churrasco brasileiro varia em regiões próximas, já imaginou como é em outros países? Se você tem essa curiosidade, entenda a seguir como é o churrasco nos Estados Unidos.

Segundo o Paladar, preparar o churrasco norte-americano requer um tempo maior, porque a churrasqueira a bafo, comumente utilizada e conhecida em versões como pit ou smoker, é mantida em temperatura baixa propositalmente.

Essas versões carregam um compartimento para adicionar lenha, que não fica próximo das carnes, além de possuir uma entrada de ar. O processo se resume na cocção através da defumação, porque a fumaça no interior da churrasqueira defuma os cortes e adiciona sabor.

Os cortes

Assim como no Brasil, existem cortes nos Estados Unidos que são protagonistas em um churrasco: coxa e sobrecoxa de frango, t-bone steak, costelas bovina e suína, filé de costela (rib eye) e peito bovino (brisket).

PUBLICIDADE

Pork Ribs, ou costelinha de porco, com molho barbecue Foto: Codo Meletti|Estadão

Esses cortes geralmente acompanham molho barbecue, salada de batata, mac and cheese, salada de repolho e milho na brasa, completando um churrasco tipicamente norte-americano.

Receita

Costelinha bovina com molho barbecue

Ficou com vontade de provar o churrasco norte-americano? Você pode preparar em casa um corte popular do país com um acompanhamento que também é comum, criando a costelinha bovina com molho barbecue. Veja a receita completa aqui.

PUBLICIDADE

Costelinha Suína com molho barbecue Foto: Elvis Fernandes/ Divulgação

Churrascos pelo mundo

O churrasco nos Estados Unidos é apenas uma variedade. A matéria completa engloba também como esse estilo funciona em outros países, mostrando a diversidade gastronômica e cultural existente no mundo. Leia mais neste link.