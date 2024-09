Como o churrasco no Uruguai é preparado?

O churrasco no Uruguai, conhecido como “asado”, é uma tradição cultural que envolve o preparo de carne na grelha ou “parrilla” sobre brasas de lenha. Apesar do nome diferente, a parrilla é bem parecida com o churrasco brasileiro. “As diferenças são pouquíssimas, o que muda é a lenha, o carvão”, explicou Chico Mancuso, chef parrillero e sócio do Rincon Escondido Parrilla.

Enquanto no Brasil utilizamos o carvão de eucalipto, que produz bastante chama e apaga rapidamente, na Argentina e no Uruguai, eles usam o quebracho, que é uma lenha com pouca chama e que permanece como brasa por mais tempo. Além disso, o assador Diego Pérez Sosa contou que os mercados de Montevidéu vendem pacotes prontos para utilização da lenha.

O processo conta também com um cesto ao lado da grelha, já que a madeira vai ser queimada até se tornar brasa, para então ser puxada para debaixo da parrilla.

Outra curiosidade é que os uruguaios tradicionalmente aproveitam muitos miúdos no churrasco, por serem peças mais acessíveis. No entanto, também apreciam cortes como o ancho e o vazio.

Quais sãos os cortes favoritos?

Bife ncho

Entre os cortes mais populares estão o assado de tira, bife ancho, vazio e a tripa gorda, que é o intestino grosso bovino recheado com farinha de mandioca, bacon e cebola. Os acompanhamentos típicos incluem salsa criolla, uma espécie de vinagrete, e salada fresca com alface, tomate e cebola. Saiba mais neste link.

Diferença entre cortes

Carne Coxão mole

eja as principais diferenças entre os cortes brasileiros, argentinos e uruguaios na parrilla. Cada país apresenta uma forma única de preparar e servir as carnes. Encontre o estilo com o qual você mais se identifica e aproveite o churrasco ao máximo. Acesse a matéria completa neste link.

Para preparar em casa

Bife ancho

Bife ancho com batata doce cremosa na churrasqueira é uma excelente alternativa de parrilla para você se aventurar após aprender todas essas dicas. O modo de preparo completo e a lista de ingredientes que você vai precisar estão disponíveis nesse link.