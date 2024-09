Uruguai x Paraguai nas Eliminatórias: onde assistir ao vivo, horário e escalação

Apesar da queda nas semifinais da Copa América, a seleção do Uruguai vem fazendo boa campanha nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e ocupam a segunda posição com 13 pontos conquistados. Nesta sexta, 5, recebe o Paraguai em Montevidéu e tem como objetivo se manter na cola da Argentina, atual líder e que venceu o Chile na noite de quinta-feira, chegando a 18 pontos conquistados.

O Paraguai, adversário da rodada, não vive boa fase e vem de uma Copa América ruim, onde caiu ainda na primeira fase. Nas Eliminatórias, a campanha também decepciona. A seleção é apenas a oitava colocada com cinco pontos conquistados. Vale lembrar que, a partir desta edição, as Eliminatórias na América do Sul aumentaram o número de vagas classificatórias. Seis seleções avançam direto para o Mundial e a sétima disputa a repescagem.

Uruguai x Paraguai: onde assistir ao vivo, horário e escalação Foto: Arte/Estadão

PUBLICIDADE O jogo ganha contornos ainda mais importantes quando se fala da atuação do atacante Luis Suárez. O centroavante fará nesta sexta seu jogo de despedida com a seleção do Uruguai. O jogador ex-Liverpool, Barcelona e Grêmio anunciou nesta semana que sua passagem com a Celeste se encerra após essa Data Fifa. Por isso, o jogo dentro de casa será sua despedida com grande presença da torcida. A expectativa é que Suárez seja titular na escalação de Marcelo Bielsa.

Do lado dos visitantes, há a necessidade de voltar a vencer, já que são três derrotas nos últimos três jogos, e melhorar o retrospecto contra o Uruguai. Os paraguaios não vencem uma partida desde 2007, quando bateram por 1 a 0. E jogando em solo uruguaio, a vitória não vem desde 2001.

Na provável escalação do treinador Gustavo Alfaro estão três atletas que atuam no futebol brasileiro. Gatito Fernández, goleiro do Botafogo, tem chances, ainda que pequenas, de ser o titular da partida. Gustavo Gómez, do Palmeiras, e os meias Villasanti e Bobadilla, da dupla Grêmio e São Paulo, também devem estar no onze inicial.

URUGUAI X PARAGUAI: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DAS ELIMINATÓRIAS

Data: 06/09/2024.

06/09/2024. Horário: 20h30 (horário de Brasília).

20h30 (horário de Brasília). Local: Estádio Centenario, Montevidéu, Uruguai

Publicidade

ONDE ASSISTIR URUGUAI X PARAGUAI AO VIVO

A partida não terá transmissão ao vivo para o Brasil

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO URUGUAI

Uruguai: Rochet; Nández, Cáceres, Bueno e Saracchi; Valverde, Ugarte, Pellistri, Torres e Maxi Araújo; Luis Suárez. Técnico: Marcelo Bielsa.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PARAGUAI

Paraguai: Morinigo (Gatito Fernández); Velázquez, Balbuena, Gustavo Gómez e Alderete (Espinoza); Villasanti, Bobadilla e Sosa; Almirón, Enciso e Sanabria. Técnico: Gustavo Alfaro.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE URUGUAI E PARAGUAI