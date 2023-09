Ciência e tecnologia podem te ajudar a escolher o rótulo do vinho; entenda

Escolher um bom vinho pode parecer uma tarefa bem difícil. Mas, graças a tecnologia, algumas empresas já utilizam algoritmos e teste genéticos para ajudar as pessoas na escolha do que melhor se adequa ao paladar.

Na Verve Wine, o consumidor completa um questionário que identifica suas preferências com o auxílio de algoritmos. Os dados são processados e resultam em características de preferência claramente definidas, como o nível de acidez desejado, quantidade de taninos e teor alcoólico desejado, além da presença de notas amadeiradas. Com base nessas informações, um software recomenda os rótulos.

Já na Vinome, segundo o Paladar, as pessoas interessadas recebem um kit, que deve ser retornado com uma amostra de saliva. Dez características genéticas são analisadas até a criação do mapa de preferências gustativas, que orientará as recomendações.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!