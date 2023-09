Você sabe o que é janelinha do vinho? Conheça iniciativa do Bixiga

Normalmente, quem visita a cidade de Florença, na Itália, sai de lá com uma foto em uma “buchette del vino”, que são janelinhas perdidas no meio de uma parede, que entregar uma taça de vinho. Esse costume italiano, agora chegou no Brasil, no Bixiga.

De acordo com o Paladar, na história italiana, essas janelinhas foram feitas nas fachadas de casas e palácios já no século XVI, principalmente na região de Florença. Por lá, produtores de vinho passavam copos e taças de vinho diretamente ao consumidor. Ainda que seja um serviço que serve apenas na rua Doutor Nestor Esteves Natividade, no Brasil tudo começou com a cafeteria Café com Arquitetura, do arquiteto e empresário Murilo Grilo.

No cardápio , eles servem uma taça de vinho tinto, um cabernet sauvignon chileno, a R$ 18. Já em garrafa, são duas as opções de vinhos italianos disponíveis: o primitivo Puglia e o vinho branco Grillo Nadaría, da Sicília. A casa também serve café expresso ou coado, bruschettas, sobremesas de limão e brownie vegano.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!