Cientistas surpreendem com nova alface que apresenta 30 vezes mais vitamina A

Pesquisadores da Universidade Politécnica de Valência desenvolveram uma “alface dourada” com 30 vezes mais vitamina A que a alface tradicional. De acordo com o portal Food and Wine, usando a biofortificação, eles aumentaram os níveis de betacaroteno em partículas dentro das folhas, sem alterar o sabor ou o aroma da planta.

Além disso, a técnica visa combater a deficiência de micronutrientes, especialmente em população com carência de vitamina A. Essa inovação pode melhorar a nutrição de maneira acessível. “Representa um avanço muito significativo para melhorar a nutrição por meio da biofortificação de vegetais como alface, acelga ou espinafre”, afirmaram os cientistas, acrescentando também que eles podem fazer tudo isso “sem abrir mão de seu aroma e sabor característicos”.

Como desenvolveu a pesquisa?

O betacaroteno, um dos principais carotenoides com propriedades antioxidantes e imunológicas, é o precursor da vitamina A, essencial para funções como visão e sistema imunológico. A equipe de pesquisadores, do UPV-CSIC, conseguiu aumentar o teor de betacaroteno em plantas de tabaco e alface sem deficiências para fotossíntese. O método utilizado pode melhorar significativamente o valor nutricional da alface, tornando-a uma fonte rica de vitamina A sem comprometer outros processos necessários da planta.

“Nosso trabalho produziu e acumulou com sucesso betacaroteno em compartimentos celulares onde ele normalmente não é encontrado, combinando técnicas biotecnológicas e tratamentos com alta intensidade de luz”, resumiu. Confira o estudo completo neste link.

