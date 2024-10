Os melhores pães de São Paulo, segundo chefs

Quem não ama um pão quentinho? Um dos preparos mais clássicos do mundo inteiro, o pão funciona bem tanto na tradicional quanto em receitas mais autênticas. Hoje é possível encontrar pães dos mais variados tipos. Leia a reportagem aqui.

O Paladar convidou os chefs Flávio Miyamura, do Miya Wine Bar, Michelle Kallas, do Mica Chocolates, Bel Coelho, do Cuia, Luciano Nardelli, da Carlos Pizza, Leandro Mattiuz, do Elevado Bar e Mauro Brosso, do Shuk Falafel & Kebabs para elegerem os seus pães favoritos e os melhores lugares de São Paulo para encontrá-los.

St. Chico

Para abrir a lista, a padaria St. Chico. A casa em Pinheiros fabrica uma ciabatta incrível, esse pão italiano é caracterizado por ter uma massa muito hidratada, o que cria uma aparência “estufada” no mesmo. Casquinha fina, crocante e com meio oco, ele é perfeito para sanduíches.

Zestzing Padaria Artesanal

Da fermentação natural à viennoiserie, a Zestzing traz, principalmente, pães deliciosos. Os chefs entrevistados indicam o pão com cranberries e nozes, para quem gosta de um sabor mais agridoce.

Iza Padaria Artesanal

Diversidade é com a Iza! Na padaria artesanal são usadas apenas farinhas orgânicas nacionais. Com uma fermentação natural, é possível encontrar tantos pães clássicos quanto os sabores inusitados.

By Kim

Tudo é uma delícia na by Kim Confeitaria, mas o que brilha na casa são as massas folhadas. O destaque está para a invenção da chef: pão de queijo folhado. Ele pode ser consumido puro, quentinho, e também é uma delícia quando recheado com outros preparos.

Assaz Orgânica

Para finalizar a lista, a Assaz Orgânica. Com ingredientes 100% orgânicos, os pães da padaria são os favoritos do chef Leandro Mattiuz. A casa na Vila Buarque foca em agricultura agroecológica, processos artesanais e fermentação natural.

Bisnaguinha de cenoura Foto: Pexels

O pão é mais do que versátil. Com uma base clássica, é possível inovar e adaptar as receitas. Já publicamos pão de milho, mini pão doce com goiabada, pão de leite e outras. Um dos formatos de pão mais amados pelas crianças é a bisnaguinha.

Dá para fazer a bisnaguinha em casa e deixá-la mais saudável, adicionando vegetais na massa. Essa receita de pão de cenoura, em formato de bisnaguinha, é sucesso para o café da manhã e para hora do lanche. Veja o passo a passo completo.

Pão Nan, de origem iraniana, do Make Hommus, Not War Foto: Talita Silveira/Divulgação

Nem sempre é preciso visitar uma padaria para comer um bom pão. Muitos chefs vem inovando na panificação e trazendo preparos incríveis. Seja adicionando torresmo na massa, revolucionando o brioche ou até trazendo preparos clássicos árabes, não muito conhecidos por aqui. Confira a lista com 5 restaurantes que servem pães diferentes para conhecer,