Coca-Cola com sabor Oreo é a nova aposta em edição limitada; saiba data de lançamento

A Coca-Cola é uma marca de refrigerante conhecida mundialmente que, além da sua versão tradicional, está investindo em novos sabores para ampliar sua gama de produtos inovadores. Desta vez, a aposta é a Coca-Cola com sabor Oreo, conhecida como Oreo Zero Açúcar.

O lançamento desse novo refrigerante está previsto para ocorrer em setembro de 2024, mas será vendido principalmente nos mercados de Portugal, segundo o portal New In Setúbal. A marca já deixou claro que a edição será limitada em uma publicação no Instagram:

‘‘A Coca-Cola e Oreo agora são melhores amigos para sempre (ou por tempo limitado)’', escreveu na legenda do post. Junto a essa mensagem, um outro spoiler: possivelmente, o design da garrafa terá predominantemente as cores preto e branco.

Coca-Cola: sabor criado com inteligência artificial

Como mencionado anteriormente, a marca investe em produções que podem se tornar uma tendência temporária. Em setembro de 2023, a Cola-Cola lançou um novo sabor (Coca‑Cola Y3000) criado com inteligência artificial, baseado no desenvolvimento com sugestões dos clientes sobre como eles imaginam o futuro. Relembre.

A Coca-Cola lançou um novo sabor feito com a ajuda de inteligência artificial Foto: Divulgação/Coca-Cola

Restaurante em São Paulo abriga itens raros e colecionáveis da Coca-Cola

O Restaurante Free Port, localizado na zona norte de São Paulo, mais especificamente no bairro de Santana, é um espaço que une gastronomia, cultura e história, funcionando como um ‘’museu secreto’'. A temática da Coca-Cola foi projetada para ser protagonista do estabelecimento, com coloração, itens raros e colecionáveis do refrigerante. Leia mais nesta matéria.

Coca-Cola: conheça a versão da bebida comercializada exclusivamente no TikTok

Também com o intuito de acompanhar as tendências globais, a Coca-Cola adentrou para as redes sociais ao lançar, em fevereiro de 2024, uma bebida comercializada exclusivamente no TikTok: Happy Tears Zero Sugar.

Esse diferencial foi uma produção exclusiva da Coca-Cola Creations, que ficou disponível partir do dia 17 de fevereiro nos Estados Unidos e Reino Unido, assim como a venda mais limitada da Coca-Cola com sabor Oreo. Leia mais sobre o assunto.