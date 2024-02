Coca-Cola lança edição limitada de bebida inspirada no universo K-pop

O k-pop tem feito cada vez mais sucesso no mundo e o estilo de música influenciou até mesmo a Coca-Cola a criar uma edição especial para os fãs das bandas coreanas

A edição faz parte da Coca-Cola Creations. A K-Wave, como é chamada a bebida especial, já está no disponível no Brasil e chega logo após a introdução dos sabores Happy Tears e Spiced.

A K-Wave traz um sabor único e promete a sensação de sentir toda a emoção do primeiro show de K-Pop. A bebida também celebra uma parceria com a JYP Entertainment, trazendo colaborações exclusivas com três grupos populares de K-Pop.

“Essa é para vocês, fãs de K-Pop. A K-Wave está oficialmente dominando o mundo”, escreveu a marca em publicação nas redes sociais.

A Coca-Cola K-Wave já pode ser encontrada no Rappi e no Daki por R$ 3,70, em latas de 310 ml.