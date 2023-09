Coca-Cola lança novo sabor criado com inteligência artificial

A nova Coca-Cola de edição limitada foi desenvolvida com a assistência da inteligência artificial. Essa novidade estará temporariamente à venda em países da América do Norte, Europa e África, bem como na China. Por enquanto, não há informações sobre a disponibilidade do produto no Brasil.

Segundo o portal Startupi, a Coca‑Cola Y3000 foi desenvolvida com base nas sugestões dos clientes sobre como eles imaginam o futuro, conforme afirmado pela empresa. Essa perspectiva dos fãs, que participaram ativamente através da plataforma Creations da Coca-Cola, foi complementada com insights gerados por inteligência artificial, dando origem ao inovador sabor desta edição limitada.

A identidade visual do refrigerante também foi elaborada com ajuda da IA. O design apresenta uma paleta de cores em tons claros com violeta, magenta e ciano com uma base prateada.





