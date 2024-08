Os cogumelos comestíveis, que encantam os paladares e decoram os pratos dos brasileiros, podem se tornar praticamente inacessíveis em pouco tempo. Isso porque um novo projeto de lei propõe o aumento nos impostos desse alimento.

Projeto de lei

O PL 68/2024 retira os cogumelos da lista de produtos com tributação reduzida, o que pode resultar em um aumento de 26,5% nas taxas do setor, impactando no preço final. O projeto de lei já foi aprovado na Câmara e agora segue para o Senado. As trufas também entram nessa nova taxação.

Com esse aumento, uma bandeja de 200g de champignon Paris poderia passar de R$ 11 para R$ 14, enquanto o quilo saltaria pra R$ 70.

PL afeta gastronomia brasileira

Além dos impactos financeiros, a proposta de lei, se aprovada, pode afetar a popularização dos cogumelos na gastronomia brasileira. O consumo de cogumelos que vem crescendo nos últimos anos, impulsionado por uma maior consciência sobre alimentação saudável e pela valorização de ingredientes, mas isso pode mudar com a alta nos preços.

Guia de cogumelo perfeito

Antes que os preços aumentem, vale saber como usar os cogumelos comestíveis na cozinha, Fáceis de utilizar no dia a dia, eles ainda despertam muitas dúvidas em quem não tem o costume de consumi-los. Ao Paladar, o professor de gastronomia do Senac, Flávio Tomio, ensinou como lavá-los, cortá-los e, principalmente, como prepará-los.