Cogumelo comestível raro vira fonte de receitas após ser encontrado no Brasil

O Brasil apresenta ricas origens, especialmente na gastronomia. Esta reputação ganhou ainda mais destaque com a descoberta do Chanterelles, um cogumelo comestível raro, no Distrito Federal.

Esta iguaria, que apresenta um gosto levemente picante, agora tornou-se parte do cardápio do restaurante Aquavit, de propriedade do chef Simon Lau, que deixou disponível o produto em opções e dias esporádicos.

No entanto, por trás dessa novidade, há uma história fascinante. Embora muitos possam imaginar que o próprio dono tenha feito a descoberta, na verdade foi um biólogo.

De acordo com o portal Correio Brasilienze, Fábio Neves encontrou essa espécie de cogumelo em uma área de cerrado, no Lago Norte, há cerca de um ano. Por sorte, tanto o chef quanto o profissional já se conheciam, o que facilitou a colaboração entre eles.

Com este achado, o biólogo continuou a analisar a área e encontrou mais crescimentos da espécie, ressaltando a importância da preservação deste ambiente.