Os temperos são a chave do sabor das comidas, e o alho, claro, é um dos principais, aparecendo com frequência em pratos salgados do dia a dia. Apesar de não ter muitos segredos, remover a casca do alho é sempre algo mais trabalhoso. Por isso, pedimos para o chef e coordenador do curso de gastronomia da Anhembi Morumbi, Daniel Frenda, dar algumas dicas para facilitar esta função.

Para a casca soltar por completo, basta aquecer a água em uma panela, colocar o óleo, e depois o alho. Depois, deixar aquecer por mais ou menos um minuto e retirar, pois o objetivo não é cozinhar.

Outra opção é usar o microondas. Basta colocar o alho para esquentar por 10 ou 15 segundos. Assim, ele irá soltar sua casca por completo e você não terá que ficar tirando pedacinho por pedacinho.

