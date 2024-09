O queijo coalho é um dos acompanhamentos tradicionais do churrasco, mas não para por aí – ele combina com uma variedade de pratos. Popular na culinária do Norte e Nordeste do Brasil, também é o recheio perfeito para a tapioca.

Há uma variedade de estilos do alimento nos supermercados, que inclui produtos artesanais e industrializados. Mas o que realmente define um bom queijo coalho?

Como escolher queijo coalho?

Na hora de escolher, é importante levar em consideração a capacidade do produto de manter ou alterar a sua forma em diferentes receitas. Além disso, vale observar nas versões assadas, fritas e braseadas se o queijo fica dourado e forma uma casquinha crocante.

Um dos aspectos mais importantes, porém, é o derretimento. Em alguns pratos, como o baião de dois, por exemplo, é preferível um queijo coalho derreta bem. Enquanto, para servir assado ou frito, a melhor escolha é um queijo coalho que não derreta.

Além disso, uma dica para saber se o queijo coalho é bom, é notar a presença marcante, mas não excessiva, de sal no paladar, além de aroma lácteo e fresco, por vezes até herbáceo. A acidez também pode aparecer, dependendo do produto. Para saber mais curiosidades sobre o queijo coalho, leia a matéria de Luigi Di Fiore.

Receitas com queijo coalho

Agora que você já sabe como escolher cada estilo de queijo coalho para diferentes receitas, que tal conferir algumas sugestões que vão além do churrasco? Confira abaixo:

Cuscuz de carne seca e queijo coalho

Cuscuz de carne seca e queijo coalho. Foto: NICA

Esse cuscuz de carne seca e queijo coalho é de dar água na boca. A receita fácil é para aqueles que querem sair do básico e explorar novas formas de preparar um cuscuz. Veja a receita completa.

Tapioca rendada

Tapioca rendada. Foto: Nica Café

A tapioca rendada tem uma apresentação visual especial e um sabor ainda melhor. A clássica tapioca ganha um toque crocante com o queijo coalho por cima. Veja a receita completa.

Almofadinha de queijo e camarão

Almofadinha de queijo e camarão. Foto: Roberto Seba|Estadão

Essa receita, também de tapioca, é uma espécie de bolinho recheado com queijo coalho e camarão. A receita é simples e fica uma delícia. Veja a receita completa.

Qual o melhor queijo coalho do mercado

Muitas vezes encontrado em palitos, o queijo coalho já vem pronto para ir direto para churrasqueira e acompanhar as carnes assadas. Em busca de descobrir o melhor para seu churrasco, o Paladar testou 15 marcas de queijo coalho encontradas nos supermercados. Jurados convidados avaliaram os produtos quanto a aspecto visual, textura e, claro, sabor. Confira o ranking completo.